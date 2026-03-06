Ligue 1, colpo di scena: il PSG crolla in casa, ne prende 3 dal Monaco. Occasione per il Lens
Il Parco dei Principi stavolta rimane ammutolito. Vince a sorpresa il Monaco, che si vendica dell'eliminazione dalla Champions League e impartisce un 3-1 al PSG: prestazione di altissimo livello dei ragazzi di Pocognoli, con Akliouche, Golovin e Balogun andati tutti a segno. Non è bastato il gol di Barcola e nemmeno l'ingresso del Pallone d'Oro Dembélé a gara in corso.
Il Paris Saint-Germain subisce così la sua prima sconfitta stagionale in Ligue 1 in casa. Domenica, quindi, il Lens avrà la possibilità di portarsi a un solo punto di distacco dai parigini. E riaprire così un campionato a dir poco avvincente.
Il risultato
PSG - Monaco 1-3
27' Akliouche (M), 55' Golovin (M), 71' Barcola (P), 73' Balogun (M)
Formazioni ufficiali
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Dro, Vitinha, Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Doué, Barcola.
A disposizione: Ramos, Mbaye, Mayulu, Marquinhos, Lee Kang-In, L. Hernandez, Dembélé, Chevalier, Beraldo.
Allenatore: Luis Enrique.
Monaco (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Bamba, Coulibaly; Balogun.
A disposizione: Adingra, Biereth, Brunner, Fati, Golovin, Lienard, Mawissa, Nibombe, Teze.
Allenatore: Pocognoli.
Ligue 1, il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
PSG - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers
Auxerre - Strasburgo
Tolosa - Marsiglia
Domenica 8 marzo
Lens - Metz
Brest - Le Havre
Lilla - Lorient
Nizza - Rennes
Lione - Paris FC
La classifica
1. PSG 57 punti*
2. Lens 53
3. Lione 45
4. Marsiglia 43
5. Lilla 40
6. Rennes 40
7. Monaco 40*
8. Strasburgo 35
9. Brest 33
10. Lorient 33
11. Tolosa 31
12. Angers 29
13. Le Havre 26
14. Paris FC 26
15. Nizza 24
16. Auxerre 18
17. Nantes 17
18. Metz 13
*una gara in più
