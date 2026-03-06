La quarta profezia: Monaco principesco, sempre violato il sistema PSG in questa Ligue 1

Il Monaco ha compiuto un'impresa. Solo in altre tre occasioni una squadra era stata capace di vincere all'andata e al ritorno della stessa stagione di Ligue 1 contro il PSG dell'era QSI (Qatar Sports Investment) di proprietà Al Khelaifi: il Nancy nel 2011/12, il Monaco nel 2020/21, infine il Rennes nel 2022/23. Stavolta i monegaschi si sono ripetuti e nel 2025/26 hanno travolto sempre Luis Enrique e la sua banda in campionato: 1-0 nel primo round allo Stade Louis II, poi stasera al Parco dei Principi (3-1).

Thilo Kehrer, tra l'altro grande ex della serata e difensore del Monaco, è uscito vincitore dalla trasferta e ha parlato così ai microfoni di Ligue 1+: "Richiede molta energia, molta intensità. Siamo contenti di aver vinto, sappiamo quanto sia difficile giocare qui. Ho vissuto dei bei momenti in questo stadio, ma ora sono al Monaco. Oggi sono felice", ha dichiarato senza guardarsi alle spalle.

Con questa vittoria la squadra di Pocognoli ha agganciato in un colpo solo Rennes e Lilla al quinto posto in classifica di Ligue 1. Dando tra l'altro un assist involontario al Lens, che in caso di successo nel weekend di campionato potrebbe riportarsi ad un solo punto di distanza dal PSG. E riaprire del tutto il campionato che invece aveva visto per un momento i parigini più che mai avviati in vetta e in solitaria.