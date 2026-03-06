LaLiga, Valverde all'ultimo respiro: il Real evita drammi, 2-1 al Celta. E Barcellona a -1
È bastato un gol su rimpallo di Federico Valverde al 94° minuto per salva il Real Madrid. La situazione si era surriscaldata dopo il pareggio strappato da Borja Iglesias ai danni di Tchouameni e dei blancos, ma la rete allo scadere del centrocampista uruguaiano ha permesso ad Arbeloa e compagni di siglare il 2-1 vincente. E rimanere aggrappato alla lotta per il titolo, chiudendo la giornata con un solo punto di distacco dal Barcellona, evitando critiche ulteriori dopo i due ko di fila in campionato.
Il risultato
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
11' Tchouameni (R), 25' Iglesias (C), 94' Valverde (R)
Formazioni ufficiali
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg.
Allenatore: Giraldez.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Pitarch; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius.
A disposizione: Aguado, Carvajal, Cestero Sancho, L.Fati, F.Garcia, G.Garcia, Lunin, Mestre, Moran, Palacios.
Allenatore: Arbeloa.
LaLiga, il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca
Levante - Girona
Atletico Madrid - Real Sociedad
Athletic Bilbao - Barcellona
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche
Getafe - Betis Siviglia
Siviglia - Rayo Vallecano
Valencia - Alaves
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Oviedo
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64
2. Real Madrid 63*
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40*
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Getafe 32
12. Girona 30
13. Siviglia 30
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
*una gara in più
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
16 reti: Muriqi (Maiorca)
13 reti: Yamal (Barcellona)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
11 reti: Lewandowski (Barcellona)
