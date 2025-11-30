L'aneddoto di Letellier su Neymar: "Lo trovai in bagno con la porta aperta, è claustrofobico"

Ex portiere del PSG, Alexandre Letellier ha raccontato un aneddoto sorprendente su Neymar, con cui ha condiviso lo spogliatoio parigino tra il 2020 e il 2023. Pur avendo collezionato solo due presenze ufficiali con il club, Letellier conserva ricordi vivissimi degli anni trascorsi al fianco di campioni come Mbappé, Messi e lo stesso Neymar.

Il brasiliano, spiega, è il giocatore più impressionante con cui abbia mai lavorato. "Nei torelli o nelle partitelle ridotte avevi la sensazione che tutto viaggiasse a cento all’ora, mentre per lui il gioco rallentava. Per questo poteva inventare gesti che per gli altri erano impensabili", ha raccontato a L’Équipe.

Ma c’è anche un episodio curioso che l’ex portiere non ha mai dimenticato. Un giorno, al Camp des Loges, entrò nei servizi dello spogliatoio e si trovò davanti Neymar, seduto in bagno con la porta spalancata. Sorpreso, Letellier uscì immediatamente e incrociò Abdou Diallo, a cui riferì la scena. Il difensore lo rassicurò spiegandogli che il brasiliano soffriva di claustrofobia e quindi evitava sempre di chiudersi a chiave. "Non si chiude mai, lascia sempre la porta aperta", conferma Letellier, che ha conquistato due titoli di Ligue 1.

Neymar, arrivato al PSG nel 2017 per 222 milioni di euro e ripartito nel 2023 senza la Champions tanto desiderata, ha lasciato in Francia un’eredità fatta di trofei e spettacolo. Oggi è tornato al Santos, dove prova a ritrovare continuità dopo gli infortuni, mentre in Brasile si discute se potrà essere ancora protagonista al Mondiale 2026.