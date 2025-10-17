Ufficiale Hateboer, ora è ufficiale: lascia il Rennes, giocherà nel Lione di Fonseca

Hans Hateboer è un nuovo giocatore del Lione: l'ex giocatore dell'Atalanta lascia il Rennes si trasferisce in prestito grazie alla regola del joker, una formula che consente ai club francesi di rinforzarsi fuori finestra di mercato in caso di necessità specifiche. Dopo mesi difficili dunque Hateboer potrà rilanciarsi alla corte di Paulo Fonseca.

Quarto in Ligue 1 dopo sette partite, il Lione ha avuto un inizio di stagione più che convincente. Con la Coppa d'Africa alle porte, l'OL si prepara a perdere la sua coppia difensiva per diverse settimane. Ruben Kluivert e il giovane Teo Barisic rappresentano quindi le uniche alternative possibili per la squadra allenata da Paulo Fonseca. Ecco dunque perché il Lione ha deciso di rafforzare la propria linea difensiva con Hateboer.

Questo l'annuncio del club: "L'Olympique Lyonnais annuncia l'arrivo del difensore della nazionale olandese Hans Hateboer, in prestito dallo Stade Rennais fino al termine della stagione, in qualità di jolly", si legge nel comunicato stampa della squadra di Lione per ufficializzare l'arrivo dell'uomo che ha giocato solo 22 minuti in questa stagione contro il Nantes il 20 settembre.