Riparte la Ligue 1: le formazioni ufficiali di PSG-Strasburgo, torna Doué, riecco Kvara

La Ligue 1 ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Apre l'ottava giornata il Paris Saint-Germain capolista, che ospita lo Strasburgo, terzo a 1 punto dai campioni d'Europa (calcio d'inizio alle 20:45).

L'infermeria si sta gradualmente svuotando per gli uomini di Luis Enrique, che in particolare recuperano stasera Désiré Doué, già titolare, a quasi un mese e mezzo dall'infortunio al polpaccio. Bradley Barcola, assente con la nazionale francese, confermato a sinistra nel 4-3-3 del ct spagnolo, che schiera una squadra piuttosto rimaneggiata, con Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes e Vintinha in panchina. Da segnalare il rientro in squadra di Khvicha Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali di PSG-Strasburgo

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Lee, Mayulu, Doué; Mbaye, Ramos, Barcola.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders - G. Doué, Högsberg, Doukouré (cap.), Chilwell - El-Mourabet, Barco - Ouattara, Enciso, Moreira - Panichelli.

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo (17 ottobre, 20.45)

Nizza - Lione (18 ottobre, 17)

Angers - Monaco (18 ottobre, 19)

Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 16

2. Olympique Marsiglia 15

3. Lione 15

4. Racing Strasburgo 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 11

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

MARCATORI

5 reti: Fati (Monaco) e Panichelli (Strasburgo)

4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes)

3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Barcola e Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)