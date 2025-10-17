Palmeiras, Abel Ferreira allenatore del secolo nel calcio brasiliano secondo i fan

Abel Ferreira, allenatore portoghese del Palmeiras, è stato nominato miglior allenatore del secolo nel calcio brasiliano in un sondaggio organizzato da Globoesporte, il principale organo di informazione sportiva brasiliano.

Ferreira ha ricevuto il 37% dei voti, superando personaggi storici come Luiz Felipe Scolari - vincitore della Coppa del Mondo 2002 con il Brasile - (20%) e Jorge Jesus (15%). Il sondaggio ha premiato gli allenatori, sia brasiliani che stranieri, che hanno avuto il maggiore impatto sul calcio brasiliano in questo secolo, sia fra i confini nazionali, che nelle coppe internazionali o alla guida della Nazionale verdeoro. Si intende quindi tutto ciò che hanno fatto a livello sportivo a partire dall'1 gennaio 2000, fino ad oggi.

Abel è l'allenatore di maggior successo nella storia del Palmeiras, con 10 titoli, tra cui due Coppe Libertadores (2020 e 2021), due Campionati Brasiliani (2022 e 2023) e una Coppa del Brasile (2020). Il campione brasiliano e della Libertadores 2019 con il Flamengo, il connazionale portoghese Jorge Jesus, si è classificato terzo con il 15%.

Questa la classifica delle prime dieci posizioni, a partire da Ferreira e fino a Cuca, arrivato decimo:

1. Abel Ferreira

2. Felipe Scolari

3. Jorge Jesus

4. Muricy Ramalho

5. Tite

6. Vanderlei Luxemburgo

7. Renato Gaúcho

8. Fernando Diniz

9. Abel Braga

10. Cuca