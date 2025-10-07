Real, che fare con Endrick? Possibile prestito a gennaio, c'è interesse dalla Premier

Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid, sta vivendo un periodo complicato. Messo ai margini da Xabi Alonso, l’attaccante di 19 anni non ha ancora debuttato sotto la guida del nuovo allenatore, arrivato la scorsa estate. La situazione è stata aggravata da un infortunio ai muscoli posteriori della coscia che lo ha tenuto fuori dalla Coppa del Mondo per Club, limitando anche il suo inserimento nella squadra.

Nonostante sia tornato ad allenarsi regolarmente da tre settimane, il suo minutaggio rimane ridotto. Lo stesso Xabi Alonso ha recentemente dichiarato: "È rientrato da un lungo infortunio, si allena bene, ha il senso del gol e necessita di pochissimo per calciare, la sua conclusione è eccezionale". Tuttavia, il tecnico deve ancora valutare il contesto delle partite prima di concedergli un ruolo più consistente.

Secondo la stampa spagnola, la situazione di Endrick potrebbe cambiare già a gennaio, con il Real Madrid aperto a un prestito per permettergli di accumulare minuti. Tre club si candidano come opzioni principali: Valencia e Real Sociedad in Liga, West Ham in Premier League. Queste destinazioni potrebbero offrire al giovane attaccante l’opportunità di ritrovare continuità, recuperare ritmo partita e rientrare nei piani di Carlo Ancelotti in vista della Coppa del Mondo 2026 con il Brasile. Formatosi al Palmeiras, Endrick oggi si trova dietro tutti gli altri attaccanti nella gerarchia madridista. Un prestito potrebbe quindi rappresentare la chiave per il suo sviluppo, permettendogli di crescere senza compromettere il legame con il club. L’inverno si preannuncia decisivo per il futuro del giovane talento sudamericano.