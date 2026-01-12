Liga, il Siviglia perde ancora: è crisi conclamata. Il Celta Vigo passa all'88' su rigore
Il Siviglia rimedia una sconfitta per 0-1 contro il Celta Vigo nella 19ª giornata di LaLiga, nella sfida giocata stasera allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Partita equilibrata per lunghi tratti, con i biancoverdi che dominano il possesso ma senza incisività. Il gol decisivo arriva all'88', quando lo 0-0 sembrava scritto: Marcos Alonso trasforma un rigore concesso per fallo di Mendy. Un ko pesante per il Siviglia, che vede la zona retrocessione vicina, dopo la recente debacle col Levante. Il Celta sale a 29 punti, consolidando la sua buona classifica.
LaLiga, classifica dopo la 19a giornata
Venerdì 9 gennaio
Getafe - Real Sociedad 1-2
Sabato 10 gennaio
Oviedo - Betis Siviglia 1-1
Villarreal - Alaves 3-1
Girona - Osasuna 1-0
Domenica 11 gennaio
Vallecano - Maiorca 2-1
Levante - Espanyol
Siviglia - Celta Vigo
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 45 (19)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 33 18)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Elche 23 (19)
10. Vallecano 22 (19)
11. Real Sociedad 21 (19)
12. Getafe 21 (19)
13. Girona 21 (19)
14. Siviglia 20 (19)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 13 (17)
20. Oviedo 13 (19)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.