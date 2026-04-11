LaLiga, gran balzo in classifica per l'Elche: l'1-0 al Valencia salve il quintultimo posto
Al Martínez Valero, l’Elche ha battuto il Valencia di misura grazie a un gol di Lucas Cepeda al 73’. I franjiverdes, trascinati dal pubblico di casa, oggi caldissimo, sono usciti momentaneamente dalla zona retrocessione grazie a questo fondamentale successo. Il Valencia incassa la seconda sconfitta di fila e resta a metà classifica, in una stagione che non ha più obiettivi per i Taronges.
La 31a giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alaves 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol
Siviglia - Atletico Madrid
Domenica 12 aprile
Osasuna - Betis Siviglia
Maiorca - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Athletic Bilbao - Villarreal
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe
CLASSIFICA
Barcellona 76
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 45
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 38
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Alaves 33
Elche 32
Maiorca 31
Siviglia 31
Levante 26
Oviedo 24