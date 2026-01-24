Liga Portugal, lo Sporting vince e avvicina il Porto. Tre punti anche per il Moreirense
Sabato fruttuoso per lo Sporting Lisbona, che va a vincere sul campo dell'Arouca con il punteggio di 1-2. Doppietta di Suarez per i biancoverdi, con il secondo gol nel recupero. Nel pomeriggio, 1-0 casalingo del Moreirense sul Santa Clara. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Liga Portugal, 18 giornata
Moreirense-Santa Clara 1-0
Arouca-Sporting Lisbona 1-2
Estoril-Guimaraes
Nacional-Rio Ave
Benfica-Estrela
Famalicao-Tondela
Braga-Alverca
Porto-Gil Vicente
Classifica aggiornata
1. Porto 52 punti
2. Sporting Lisbona 48*
3. Benfica 42
4. Gil Vicente 31
5. Braga 30
6. Moreirense 30*
7. Famalicao 26
8. Guimaraes 25
9. Estoril 23
10. Alverca 23
11. Rio Ave 20
12. Estrela 19
13. Nacional 17
14. Santa Clara 17*
15. Arouca 17*
16. Casa Pia 15*
17. Tondela 12
18. AFS 5*
* una partita in più