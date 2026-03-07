Primeira Liga, Sporting sprecone: si fa raggiungere sul 2-2, Porto sempre più lontano
Lo Sporting CP ha pareggiato 2-2 in trasferta contro lo Sporting Braga nella 25ª giornata di Primeira Lig: Gonçalo Inácio ha sbloccato al 22', poi Luis Suárez ha raddoppiato su rigore al 47'. Nella ripresa il Braga reagisce e fa 1-2 al 58', per poi pareggiare 2-2 nel finale. Un punto che mantiene lo Sporting secondo in classifica, col Porto che rimane in netto vantaggio, a +3, ma con una gara in meno.
Venerdì 6 marzo 2026
FC Famalicão — FC Arouca 1-0
Sabato 7 marzo 2026
FC Alverca — AVS 0-0
Moreirense — CD Nacional 1-1
SC Braga — Sporting CP 2-2
Estoril Praia — Casa Pia 0-0
Domenica 8 marzo 2026
Estrela Amadora — Gil Vicente
Benfica — Porto
Santa Clara — Vitória
Lunedì 9 marzo 2026
CD Tondela — Rio Ave
La classifica aggiornata
FC Porto — 65 punti (24 partite giocate)
Sporting CP — 62 (25)
SL Benfica — 58 (24)
SC Braga — 46 (25)
Gil Vicente FC — 40 (24)
FC Famalicão — 39 (25)
Moreirense FC — 35 (25)
GD Estoril Praia — 34 (25)
Vitória SC — 32 (24)
FC Alverca — 28 (25)
FC Arouca — 26 (25)
CF Estrela Amadora — 24 (24)
Casa Pia AC — 24 (25)
CD Nacional — 22 (25)
Rio Ave FC — 21 (24)
CD Santa Clara — 19 (24)
CD Tondela — 19 (24)
AVS FS — 10 (25)
