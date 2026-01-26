Liga Portugal, il Porto è invincibile: 3-0 al Gil Vicente, 19 gare senza ko. Farioli primissimo

Netto trionfo del Porto contro il Gil Vicente nell'ultimo match previsto per il 19esimo turno di Liga Portugal. La banda di Farioli ha aperto l'incontro entro il termine del primo tempo con il rigore di Samu, l'espulsione di Martin Fernandez ha agevolato la serata dei dragoni, che con Fernandes e William Gomes hanno chiuso i conti 3-0.

Così il Porto ristabilisce la leadership nel campionato portoghese con 55 punti e un'imbattibilità ancora intatta (18 vittorie e 1 solo pareggio), con 40 gol centrati e il dato incredibile delle sole 4 reti subite. Un assoluto dominio dei biancoblù e del tecnico italiano in Portogallo.

Il programma completo del 19° turno di Liga Portugal

Venerdì 23 gennaio

Casa Pia – AFS 3-3

Sabato 24 gennaio

Moreirense – Santa Clara 1-0

Arouca – Sporting 1-2

Estoril – Guimaraes 4-2

Domenica 25 gennaio

Nacional – Rio Ave 4-0

Benfica – Estrela 4-0

Famalicao – Tondela 3-0

Braga – Alverca ore 21:30

Lunedì 26 gennaio

Porto - Gil Vicente 3-0

La classifica aggiornata

1. Porto 55 (19 partite giocate)

2. Sporting 48 (19)

3. Benfica 45 (19)

4. Braga 33 (19)

5. Gil Vicente 31 (19)

6. Moreirense 30 (19)

7. Famalicao 29 (19)

8. Estoril 26 (19)

9. Guimaraes 25 (19)

10. Alverca 23 (19)

11. Nacional 20 (19)

12. Rio Ave 20 (19)

13. Estrela 19 (19)

14. Santa Clara 17 (19)

15. Arouca 17 (19)

16. Casa Pia 15 (19)

17. Tondela 12 (19)

18. AFS 5 (19)