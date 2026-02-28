Ligue 1, tre punti d'oro per il Rennes: Tolosa battuto 1-0, agganciato il Marisglia
Il sabato di Ligue 1 comincia con Rennes-Tolosa, vinta dai padroni di casa col punteggio di 1-0. Di Nordin la rete decisiva, grazie alla quale la formazione di Haise agguanta il quinto posto e raggiunge l'Olympique Marsiglia a quota 40 punti. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers
Le Havre - PSG
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 54
2. RC Lens 52
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 37
7. Strasburgo 37
8. Monaco 34
9. Lorient 32
10. Tolosa 31*
11. Brest 30
12. Angers 29
13. Le Havre 26
14. Nizza 24
15. Paris FC 23
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
* Una partita in più