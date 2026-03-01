Marsiglia contro Lione, la vecchia nobiltà ruba la scena: il programma della Ligue 1
La 24^ giornata della Ligue 1 si chiude oggi, con le ultime 5 partite. Spicca su tutte quella tra Marsiglia e Lione: due tra le squadre più vincenti del calcio francese, che però al momento si sfidano per il gradino più basso del podio. Cerca punti utili in chiave europea il Lille, in casa contro il Nantes. In scena anche Paris FC-Nizza, Lorient-Auxerre e Metz-Brest. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG 0-1
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 57*
2. RC Lens 53*
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 37
7. Monaco 37*
8. Strasburgo 35*
9. Lorient 32
10. Tolosa 31*
11. Brest 30
12. Angers 29*
13. Le Havre 26*
14. Nizza 24
15. Paris FC 23
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
* Una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.