Ligue 1, botta e risposta fra PSG e Marsiglia: oggi in campo per la vetta, il programma
Si apre la nona giornata della Ligue 1 francese: il Nantes torna alla vittoria superando in trasferta il Paris FC per 1-2. Oggi si entra nel vivo: alle 17 l'antipasto con il PSG che affronta il Brest, mentre il Marsiglia di De Zerbi dovrà essere pronto a rispondere nella sfida delle 21.05 contro il Lens, sempre in trasferta.
Di seguito il programma completo della giornata, la classifica del campionato e la classifica marcatori aggiornata della Ligue 1.
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain (25 ottobre, 17)
Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)
Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia 18
2. Paris Saint-Germain 17
3. Strasburgo 16
4. Lens 16
5. Lione 15
6. Lilla 14
7. Monaco 14
8. Tolosa 13
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10*
12. Brest 9
13. Nantes 9*
14. Lorient 8
15. Auxerre 7
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
* una partita in più
MARCATORI
7 reti: Panichelli (Strasburgo)
6 reti: Greenwood (Marsiglia)
5 reti: Fati (Monaco)
4 reti: Kebbal (Paris FC), Lepaul (Rennes) Del Castillo (Brest), Diop (Nizza), Barcola (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)