Bruno Fernandes e il no agli arabi grazie alla moglie: "Ecco cosa mi chiese per convincermi"

L’estate scorsa il capitano del Manchester United Bruno Fernandes ha ricevuto due offerte che avrebbero potuto cambiargli la vita. Secondo quanto riportato dal Times, Al-Hilal e Al-Nassr avevano messo sul tavolo una proposta da capogiro da circa 800.000 euro a settimana per convincere il capitano del Manchester United a lasciare l’Old Trafford.

Un’offerta difficile da ignorare, ma che non ha fatto vacillare il centrocampista portoghese. Fernandes ha scelto di restare fedele ai Red Devils, spinto anche dal consiglio della moglie: “Mi ha chiesto se avevo già realizzato tutto ciò che sognavo al Manchester United. Sa che non ci sono riuscito. Non so se ci riuscirò mai, ma se non ci provo, di certo non ci riuscirò", ha raccontato il portoghese.

Inoltre, secondo quanto trapela dall'Inghilterra, Bruno Fernandes non avrebbe intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita nemmeno nella prossima estate. Il suo contratto con il Manchester United scadrà nel 2027, con un’opzione di proroga di un anno. Tuttavia, esiste una clausola che permetterebbe al giocatore di lasciare il club in caso di offerta da 65 milioni di euro proveniente da una squadra al di fuori dell’Inghilterra. Fernandes ha chiarito che non discuterà del proprio futuro fino alla Coppa del Mondo del 2026, concentrandosi per ora solo sugli obiettivi immediati con lo United.