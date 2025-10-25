Barcellona, buone notizie per Flick: Kounde si è allenato in gruppo, nel Clasico ci sarà

In casa Barcellona tutti gli sguardi erano rivolti all’allenamento mattutino di Jules Koundé. Il difensore francese aveva rallentato il ritmo negli ultimi due giorni a causa di un leggero fastidio fisico, e la sua partecipazione al Clasico di domani pomeriggio contro il Real Madrid - in programma al Bernabeu alle ore 16:15 - dipendeva dalle sensazioni odierne. Questa mattina è sceso in campo con il resto della squadra e, se non ci saranno complicazioni, dovrebbe essere convocato nel pomeriggio, scrive questa mattina il quotidiano spagnolo Marca.

Nonostante ciò, Hansi Flick deve fare i conti con numerose assenze in vista del primo Clasico stagionale, in particolare nel reparto offensivo di centrocampo. Ieri è arrivata la conferma che Raphinha non sarà disponibile contro il Real Madrid. Il brasiliano, pur avendo iniziato bene la settimana, nelle ultime sessioni ha accusato nuovi fastidi e non verrà rischiato.

Oltre all'attaccante brasiliano, l’infermeria blaugrana conta anche Joan García, Ter Stegen, Dani Olmo, Gavi e Lewandowski. In totale, sei pedine fondamentali mancheranno per la trasferta al Santiago Bernabeu. C’è però una nota positiva: De Jong e Christensen, che nei giorni scorsi avevano sofferto di un’infezione virale, sono completamente ristabiliti e da ieri si stanno allenando regolarmente con il gruppo.