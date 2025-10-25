PSG, i convocati di Luis Enrique: emergenza a centrocampo, ancora out Neves e Fabian
TUTTO mercato WEB
Il sabato della Ligue 1 si apre con la sfida sul campo del Brest tra i padroni di casa e il Paris Saint Germain, che proverà a vincere per contro sorpassare il Marsiglia e mettere pressione a Roberto De Zerbi, che giocherà questa sera contro il Lens. Questi i convocati di Luis Enrique per la trasferta:
Portieri: Chevalier, Safonov, Renato Marin;
Difensori: Hackimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.
Centrocampisti: Vitinha, Lee Kang In, Zaire Emery.
Attaccanti: Kvaratskhelia, Ramos, Dembelé, Doué, Mayulu, Barcola, Ndjantou, Mbaye.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile