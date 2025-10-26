Ligue 1, il PSG si riprende la vetta. Fonseca aggancia De Zerbi? Il programma di oggi
Il PSG batte 0-3 il Brest a domicilio e supera in vetta il Marsiglia, caduto contro il Lens (2-1). La Ligue 1 proseguirà oggi con altre partite di spicco, su tutte la sfida fra il Lione di Fonseca e la sorpresa Strasburgo: chi vince resta agganciato al carrozzone delle prime in classifica.
Vediamo di seguito il programma completo della 9^ giornata, con i risultati dei match giocati e la classifica aggiornata.
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-3
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa 1-0
3' Salisu
Lens-Marsiglia 2-1
17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20*
2. Lens 19*
3. Olympique Marsiglia 18*
4. Monaco 17*
5. Strasburgo 16
6. Lione 15
7. Lilla 14
8. Tolosa 13*
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10*
12. Brest 9*
13. Nantes 9*
14. Lorient 8
15. Auxerre 7
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
* una partita in più