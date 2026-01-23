Lilla, Genesio una furia: "Quattro sconfitte uguali, uno scandalo. Dimissioni? Lo scoprirete"

Momento nerissimo per il Lilla e parole pesantissime di Bruno Genesio dopo la sconfitta per 2-1 contro il Celta Vigo, la quarta consecutiva dall’inizio del 2026. Il tecnico del LOSC non ha nascosto la propria rabbia al termine di una gara persa nonostante oltre un’ora in superiorità numerica, puntando il dito contro errori ormai sistematici: "Quando si ripetono le stesse situazioni da quattro partite, non è più questione di sfortuna. È che non impariamo dai nostri errori, e questo è un problema serio", ha dichiarato l’allenatore francese.

Genesio ha poi insistito sul tema delle responsabilità: "Tutti dovranno assumersi le proprie. Io per primo, perché sono io che faccio le scelte e preparo la squadra. Assumerò le mie responsabilità, ma penso che anche altre persone dovranno fare lo stesso". Un messaggio volutamente vago, senza indicare direttamente i destinatari. Incerto e carico di significato il passaggio sul suo futuro: "Assumermi le responsabilità significa dimettermi? Lo scoprirete nei prossimi giorni. Non aggiungo altro". Parole che hanno inevitabilmente alimentato le voci su possibili cambiamenti imminenti.

Il tecnico ha poi rincarato la dose analizzando la prestazione: "Quattro partite, tutte uguali. È inspiegabile. Se non ci prepariamo bene è colpa mia, perché la preparazione dipende da me. Ma quando succede sempre, non è il caso". E ancora: "Quello che stiamo facendo nel gioco dall’inizio dell’anno è al limite dello scandalo". Genesio ha chiuso così il suo sfogo: "Giocare quasi un’ora in undici contro dieci, tirare 21 volte con solo 4 conclusioni nello specchio, toccare 41 palloni in area senza creare una vera occasione e affidarci al più giovane per creare qualcosa non è normale".