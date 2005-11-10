Davide Ancelotti, tecnico del Lille, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, partendo dal suo passato in Baviera, come collaboratore di suo padre Carlo: “Intanto ero più magro, questa è la prima cosa! Poi è stata una bellissima esperienza, che mi ha permesso sicuramente di migliorare, di essere a contatto con l'élite, con giocatori di altissimo livello, con la mentalità e l'organizzazione del club. Mi ha permesso anche di imparare una lingua, quindi ne conservo un bellissimo ricordo. Abbiamo anche vinto la Bundesliga, quindi è stata veramente un'esperienza completa, che mi ha fatto crescere tantissimo. Rimango molto affezionato a quel periodo”.

Domani sarà un Bayern diverso, considerando le assenze di diversi giocatori importanti, da Davies a Neuer, passando per Musiala, e le condizioni di altri elementi della rosa. Può essere l'occasione giusta per sbloccarsi in questa Champions League, anche se l'avversario è il Bayern Monaco?

“Noi non ci concentriamo tanto sulle loro assenze. A parte il fatto che è un peccato, per una partita di calcio, non avere a disposizione tutti questi giocatori di livello mondiale, il Bayern è una squadra che ha un'identità molto chiara. Al di là di chi entra in campo, Kompany è riuscito a creare un'identità chiarissima. Questo non sposta la nostra attenzione dalla partita che dobbiamo fare. Dovremo affrontarla con grande rispetto, ma senza snaturarci troppo, cercando di essere quello che siamo, perché soltanto attraverso la nostra identità possiamo avere una possibilità”.

Per quanto riguarda il vostro attacco, tornano a disposizione due pedine importanti. Tra queste c'è Ethan Mbappé. Che giocatore è e cosa dobbiamo aspettarci da lui? Lei sa bene che portare un cognome importante può creare anche qualche difficoltà.

“Ethan è un ragazzo giovane che comincia ad affacciarsi al calcio di alto livello quest'anno. È la prima volta che partecipa alla Champions League. In passato ha avuto problemi fisici e l'anno scorso non ha avuto tanta continuità. È ancora un giocatore in formazione, sul quale bisogna avere pazienza, ma è un giocatore di talento. È molto veloce, completo tatticamente, perché si è formato come centrocampista ma gioca da esterno, proprio per le sue qualità fisiche, nell'uno contro uno e negli appoggi molto veloci. Deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco, ma sicuramente è un giocatore di grande prospettiva, al quale non mettiamo assolutamente nessun tipo di pressione. Siamo qui per aiutarlo a migliorare, affinché possa rendere al meglio per noi e per il collettivo. Il rapporto che ho con lui è lo stesso che ho con gli altri giocatori. Non lo tratto in maniera speciale soltanto perché porta questo cognome. Sicuramente l'unica cosa che ci accomuna è l'ambizione di far crescere il club”.

Quello che è successo a Vincent Kompany l'ha colpita in qualche modo? È un allenatore giovane, ambizioso, concentrato sul lavoro, al quale è capitata una situazione particolare. Sono episodi che fanno riflettere anche sull'equilibrio tra vita privata e lavoro. Non so se vi siate sentiti e che rapporto abbiate, ma come ha vissuto questa vicenda?

“Innanzitutto mi fa molto piacere che sia tornato e di poterlo vedere domani. Sono cose che ti danno un po' di prospettiva, ti fanno capire che sicuramente il calcio è una parte predominante della nostra vita, ma ci sono cose molto più importanti. Ci sono momenti che ti portano a rendertene conto. Adesso la cosa migliore è che sia tornato”.