Davide Ancelotti non è solo il figlio di Carlo. E il suo inizio al Lille lo sta dimostrando

Davide Ancelotti sta dimostrando al Lille di essere un allenatore in piena regola e non soltanto il figlio di una leggenda della panchina come Carlo, come qualcuno ha fin troppo spesso provato a inserire tra le righe del discorso. Dopo la prima avventura tentata in Brasile, i cinque mesi sotto le aspettative alla guida del Botafogo, il 37enne figlio d’arte si è rimesso in gioco nel nord della Francia e i risultati sono dalla sua parte.

2° posto, 21 punti in 10 partite

D’altronde se uno apre oggi la classifica della Ligue 1, alle spalle del solito Paris Saint-Germain ci trova proprio il Lille. E il sorpasso dei ragazzi di Luis Enrique, tra l’altro, si è consumato solamente nelle ultime partite, prima di affacciarsi alla sosta per le nazionali. Un bel bottino di 21 punti in 10 partite, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Per un’invidiabile media di 2,10 punti raccolti per ogni gara. Meno brillante il cammino in Champions League, con un pari e tre sconfitte, ma sul piano europeo d’altronde è un tema ricorrente che i club di Ligue 1, PSG escluso, incontrino difficoltà.

Un 4-2-3-1 che valorizza il talento

I segnali lanciati dal Lille in questi primi mesi sono stati molto incoraggianti, il 4-2-3-1 messo a punto da Ancelotti junior - in cui qualche ispirazione tattica dal padre la si può ritrovare - sta aiutando molti dei giovani talenti in forza ai transalpini ad esprimere il loro potenziale.