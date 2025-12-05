PSG, Luis Enrique: "Meritiamo di essere secondi e il Lens merita di essere primo"

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha dichiarato questo venerdì che il secondo posto della sua squadra in Ligue 1 è totalmente meritato e offre una motivazione extra in vista della partita di sabato contro il Rennes. Il Lens è attualmente in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sul PSG: "La cosa non è casuale, è meritato. C'è una squadra che ha un punto in più di noi (il Lens), non è un problema, è meritato. È una motivazione per noi come squadra. La stagione scorsa abbiamo vinto il campionato con facilità. Questa stagione è insolita, con molti infortuni, ma stiamo comunque facendo un'ottima annata".

Il tecnico del PSG ha aggiunto: "La differenza è che altre squadre stanno giocando molto bene e stanno facendo un'ottima stagione. Siamo molto motivati, non infastiditi. Vedremo alla fine chi sarà la squadra migliore; in questo momento è chiaramente il Lens".

Infine, Luis Enrique ha spiegato ai media il lavoro svolto in settimana: "Dopo la sconfitta contro il Monaco, abbiamo dato riposo ai giocatori per permettere loro di recuperare. Quasi tutti sono Nazionali; giocano con regolarità. Successivamente, abbiamo lavorato su aspetti importanti del nostro attacco e ci siamo concentrati sul miglioramento della condizione fisica di coloro che giocano meno".