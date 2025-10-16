Lione, Fonseca allo scoperto: "Possibile che arrivi Hateboer, ma per ora non c'è"

L’Olympique Lione è vicino a chiudere per Hans Hateboer del Rennes. Il difensore olandese, 31 anni, è in uscita dal club bretone dopo un inizio di stagione deludente - appena 22 minuti giocati - e rapporti ormai tesi con l’allenatore Habib Beye. A confermarlo anche l'allenatore Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Devo dire la verità, è possibile che arrivi, ma non mi piace parlare di giocatori che non ci sono. Se arriva, parleremo di Hans, ma non per il momento".

Il Lione ha accelerato nelle ultime ore per portarlo in squadra con la formula del prestito, sfruttando la possibilità concessa dal regolamento francese di effettuare un trasferimento interno fuori dalle finestre di mercato. Un’operazione che risponde direttamente alle richieste di Paulo Fonseca, deciso a rinforzare il reparto difensivo in vista della Coppa d’Africa.

Il tecnico portoghese, infatti, perderà due titolari fondamentali tra dicembre e gennaio: Moussa Niakhaté, convocato dal Senegal, e Clinton Mata, impegnato con l’Angola. “Abbiamo bisogno di un difensore capace di adattarsi a più ruoli”, ha spiegato Fonseca in conferenza stampa, lasciando intendere l’imminente arrivo di Hateboer.