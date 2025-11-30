Zirkzee torna a segnare, Amorim: "Può dargli fiducia, deve mantenere questo livello"

Vittoria importante per il Manchester United che, battendo per 2-1 il Crystal Palace, sale al quinto posto in classifica. A fine partita, ecco le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils Ruben Amorim a BBC Match of the Day: "Sono stati i piccoli dettagli ad aiutare. Il ritmo e l'intensità sono stati migliori nel secondo tempo. Ho visto che il Palace stava iniziando a stancarsi alla fine del primo tempo e sapevo che avrebbero sofferto se avessimo segnato. Abbiamo continuato a controllare bene la partita lontano dalla nostra porta e nella metà campo avversaria. Abbiamo controllato bene la partita, ma dobbiamo solo stare attenti a quello che abbiamo fatto nel primo tempo".

Decisivo per i 3 punti il ritorno al gol di Zirkzee: "Segnare è importante, ma non si tratta solo dei gol. Danno fiducia, ma Joshua è anche migliorato molto nel controllo di palla. Questo dovrebbe dargli molta fiducia. Influenza il gioco e questo è importante per il nostro gioco. Deve mantenere questo livello in allenamento".

La classifica inizia a sorridere, ma non è il primo pensiero del mister: "In questo momento voglio solo valutare la nostra squadra. Dobbiamo evolverci e creare varietà nel modo in cui costruiamo la squadra: questa è la cosa più importante".