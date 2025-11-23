Ligue 1, chance 4° posto persa da Fonseca: solo 0-0 del Lione con l'ultima in classifica

Il Lione ha spinto negli ultimi minuti, ma non è bastato. Nel complesso, l’Auxerre ha avuto le occasioni migliori, ma è mancato di concretezza, e ha anche fallito un rigore nel primo tempo con Sinayoko. Senza gol, a reti bianche, la gara valida la 13esima giornata di Ligue 1 si chiude sullo 0-0.

Il fanalino di coda del massimo campionato francese resta tale, mentre l’OL perde la gigantesca opportunità di risalire al quarto posto ai danni dello Strasburgo. Solamente +1 in graduatoria e quinta posizione momentanea, al pari del Rennes. Paulo Fonseca quantomeno può rimanere in zona Europa.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Nizza-Marsiglia 1-5

Sabato 22 novembre

Lens-Strasburgo 1-0

Rennes-Monaco 4-1

PSG-Le Havre 3-0

Domenica 23 novembre

Auxerre-Lione 0-0

Brest-Metz (17.15)

Nantes-Lorient (17.15)

Tolosa-Angers (17.15)

Lille-Paris FC (20.45)

LA CLASSIFICA

1. PSG 30*

2. Marsiglia 28*

3. Lens 28*

4. Strasburgo 22*

5. Rennes 21*

6. Lione 21*

7. Lille 20

8. Monaco 20*

9. Nizza 17*

10. Tolosa 16

11. Paris FC 14

12. Le Havre 14*

13. Angers 13

14. Metz 11

15. Brest 10

16. Nantes 10

17. Lorient 10

18. Auxerre 8*

*una partita in più