Ligue 1, chance 4° posto persa da Fonseca: solo 0-0 del Lione con l'ultima in classifica
Il Lione ha spinto negli ultimi minuti, ma non è bastato. Nel complesso, l’Auxerre ha avuto le occasioni migliori, ma è mancato di concretezza, e ha anche fallito un rigore nel primo tempo con Sinayoko. Senza gol, a reti bianche, la gara valida la 13esima giornata di Ligue 1 si chiude sullo 0-0.
Il fanalino di coda del massimo campionato francese resta tale, mentre l’OL perde la gigantesca opportunità di risalire al quarto posto ai danni dello Strasburgo. Solamente +1 in graduatoria e quinta posizione momentanea, al pari del Rennes. Paulo Fonseca quantomeno può rimanere in zona Europa.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre 3-0
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione 0-0
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. PSG 30*
2. Marsiglia 28*
3. Lens 28*
4. Strasburgo 22*
5. Rennes 21*
6. Lione 21*
7. Lille 20
8. Monaco 20*
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16
11. Paris FC 14
12. Le Havre 14*
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 10
18. Auxerre 8*
*una partita in più