Martin Satriano trascina il Lione al 5° posto: Nantes (in 10) travolto 3-0 nella ripresa
Il Lione vince il posticipo della 14esima giornata di Ligue 1 e fa un bel balzo in classifica. La squadra di Fonseca (che potrà tornare in panchina in campionato nella prossima partita, dopo aver scontato la squalifica di 9 mesi) batte 3-0 il Nantes grazie a un secondo tempo autoritario, dove è riuscito a sfruttare la superiorità numerica (espulso Mwanga nel finale di primo tempo).
I gialloverdi sono crollati prima con la rete di Abner e poi con la doppietta di un redivivo MartinS Satriano, che fino a oggi aveva segnato solo un gol in 12 presenze.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest 1-2
Angers - Lens 1-2
Paris FC - Auxerre 1-1
Le Havre - Lilla 0-1
Lorient - Nizza 3-1
Lione - Nantes 3-0
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29
4. Lilla 26
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Nizza 17
10. Tolosa 17
11. Angers 16
12. Brest 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9