Torna Fonseca, squalificato il vice Maciel: il Lione ancora una volta senza lo staff al completo

In casa Lione, avere lo staff tecnico al completo sembra praticamente impossibile. Dopo la lunga squalifica inflitta a Paulo Fonseca per il suo acceso confronto con l’arbitro Benoît Millot della scorsa stagione, anche il suo vice Jorge Maciel dovrà scontare uno stop. L’allenatore in seconda dell’OL, che ha diretto la squadra durante l’assenza dell'ex mister di Roma e Milan, è stato infatti sospeso per una giornata dalla LFP a causa delle sue dichiarazioni contro l’arbitraggio dopo la sconfitta per 3-2 contro il PSG del 9 novembre.

La sanzione diventerà effettiva il 2 dicembre: Maciel non potrà sedersi in panchina per la trasferta di Lorient il 7 dicembre; una partita simbolica, perché coinciderà proprio con il ritorno di Fonseca in panchina. Le parole di Maciel, pronunciate a caldo dopo la gara contro il PSG, non erano passate inosservate: "Bisogna parlare del VAR. Il campionato francese è straordinario, ma per offrire un prodotto credibile servono tre squadre in campo che facciano il loro lavoro. Non c’è alcuna esigenza nei confronti degli arbitri, e gli errori non hanno conseguenze", aveva attaccato con forza.

Un nuovo episodio che alimenta il clima di tensione attorno all’OL, già provato dalle sanzioni e da un avvio di stagione turbolento.