Arsenal bloccato dal Chelsea, Arteta: "Un giorno in meno di preparazione e tante assenze"

L'Arsenal ha strappato un solo punto sul campo del Chelsea, pareggiando 1-1 in un derby londinese molto intenso. Alla fine della partita, Mikel Arteta ha commentato così: "È stato un vero derby di Londra, teso fin dal primo minuto. Due squadre determinate a vincere, con molti duelli, interruzioni e cartellini gialli. Non c’è stato molto calcio fluido".

Arteta ha spiegato come la squadra abbia cercato di sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Moises Caicedo: "Volevamo chiudere la partita, ma abbiamo subito un gol da palla inattiva e tutto è cambiato. Abbiamo reagito, trovato un bel gol e creato altre occasioni, ma mancavano alcuni dettagli nell’attacco". Il tecnico ha anche parlato delle difficoltà legate alla rosa ridotta: "Il capitano non c’era, il nostro numero 9 non era disponibile, Kai Havertz nemmeno. Nonostante questo, la squadra ha reagito bene e ha dimostrato grande spirito. È una settimana difficile, ma abbiamo imparato molto".

Sulla stanchezza, Arteta ha aggiunto: "Abbiamo avuto un giorno in meno di preparazione rispetto al Chelsea e partite ravvicinate. Ma la bellezza di questa squadra è vedere i giocatori così motivati e pronti a dare tutto, indipendentemente dalle assenze". Infine, sullo stato di Saliba e Gabriel: "Non so ancora l’entità dell’infortunio di Saliba, ci sarà un nuovo controllo domani. Gabriel invece sarà fuori ancora per alcune settimane. Ma chiunque giochi sa di poter dare il massimo".