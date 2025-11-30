Salah in panchina dopo 53 partite, Wirtz e Isak finalmente protagonisti: Slot salva la panchina

La prima vittoria del Liverpool dopo quasi un mese arriva nel momento più critico, insieme al primo gol in Premier League di Isak con la maglia dei campioni in carica e, soprattutto, alla miglior prestazione di Florian Wirtz da quando veste di rosso. Uno 0-2 fondamentale in casa del West Ham che restituisce ossigeno ad Arne Slot, finito sotto accusa dopo una serie disastrosa di nove sconfitte in dodici gare, la peggiore da oltre settant’anni.

Il successo riporta i Reds a un solo punto dalla zona Champions, nonostante l’assenza di Mohamed Salah. L’egiziano, per la prima volta dopo 53 partite, è partito dalla panchina e non ha messo piede in campo. Non ne ha avuto bisogno: quando il West Ham sembrava pronto a ribaltare l’inerzia, Paquetá si è fatto cacciare, rendendo più complicata l'impresa degli Hammers.

Wirtz, titolare grazie al turnover imposto dal calendario fitto e al riposo concesso a Salah, ha illuminato il gioco: il tedesco non trovato il gol, ma ha offerto mezz’ora d’altissimo livello, guidando la manovra con personalità. Isak, invece, ha faticatp per tutto il primo tempo, fermato due volte da un gran Aréola. Ma al 60’, dopo una splendida azione rifinita da Gakpo, il centravanti svedese ha trovato finalmente la rete che ha sbloccato il match: il suo primo sigillo in Premier League con il Liverpool.