Brasile, il Botafogo rallenta: 2-2 col Corinthians, Fluminense e Bahia insidiano il 5° posto
Dopo due vittorie consecutive si ferma la serie del Botafogo di Davide Ancelotti. I bianconeri pareggiano 2-2 sul campo del Corinthians e ora devono proteggere il quinto posto dagli assalti di Fluminense e Bahia, distanti rispettivamente uno e due punti quando mancano due giornate alla fine della Serie A brasiliana.
Sotto dopo appena 7 minuti per il gol di Raniele, il Botafogo era riuscito a ribaltare il punteggio grazie a Cuiabano e Barrera, ma otto minuti dalla fine è arrivato il definitivo sigillo di Gustavo Henrique.
Questa la classifica:
Flamengo 75
Palmeiras 70
Cruzeiro 69
Mirassol 63
Botafogo 59
Fluminense 58
Bahia 57
Sao Paulo 48
Corinthians 46
Gremio 46
Vasco 45
Bragantino 45
Atletico-MG 45
Ceara 43
Vitoria 42
Santos 41
Internacional 41
Fortaleza 37
Juventude 34
Sport Recife 17