Brasile, il Botafogo rallenta: 2-2 col Corinthians, Fluminense e Bahia insidiano il 5° posto

Dopo due vittorie consecutive si ferma la serie del Botafogo di Davide Ancelotti. I bianconeri pareggiano 2-2 sul campo del Corinthians e ora devono proteggere il quinto posto dagli assalti di Fluminense e Bahia, distanti rispettivamente uno e due punti quando mancano due giornate alla fine della Serie A brasiliana.

Sotto dopo appena 7 minuti per il gol di Raniele, il Botafogo era riuscito a ribaltare il punteggio grazie a Cuiabano e Barrera, ma otto minuti dalla fine è arrivato il definitivo sigillo di Gustavo Henrique.

Questa la classifica:

Flamengo 75

Palmeiras 70

Cruzeiro 69

Mirassol 63

Botafogo 59

Fluminense 58

Bahia 57

Sao Paulo 48

Corinthians 46

Gremio 46

Vasco 45

Bragantino 45

Atletico-MG 45

Ceara 43

Vitoria 42

Santos 41

Internacional 41

Fortaleza 37

Juventude 34

Sport Recife 17