Turchia, gol surreale di Boateng: il portiere cerca di sedare una rissa e lascia la porta vuota

La partita tra Gaziantep ed Eyupspor ha offerto una delle scene più surreali della stagione. Nel finale del match disputato ieri, l’attaccante ghanese Emmanuel Boateng ha approfittato di una rissa tra due giocatori nell'area degli ospiti per segnare un gol convalidato dall'arbitro tra le proteste generali.

La gara era ormai indirizzata: gli ospiti conducevano 2-0 e gestivano senza particolari affanni il risultato. Ma negli ultimi secondi è accaduto l’imprevedibile. Dopo un contrasto acceso, due giocatori hanno cominciato a confrontarsi a muso duro. In pochi istanti, la scintilla è degenerata e altri calciatori si sono aggiunti al parapiglia, compreso il portiere dell'Eyupspor.

Mentre tutti erano concentrati sulla lite, l’arbitro ha deciso di non interrompere il gioco. L’azione è così proseguita e Boateng, con grande furbizia, ha dovuto solo calciare il pallone nella porta completamente sguarnita. Un gol semplice, quasi comico, che ha interrotto peraltro un digiuno personale di sei mesi. Nonostante le proteste vibranti dei giocatori dell'Eyupspor, il direttore di gara ha convalidato la rete dell'1-2, per fortuna non determinante.