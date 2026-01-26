Endrick fa impazzire la stampa spagnola: tripletta col Lione, un impatto devastante

La stampa spagnola osserva con entusiasmo e una punta di stupore l’impatto travolgente di Endrick con l’Olympique Lione, dove il giovane attaccante brasiliano è arrivato in prestito dal Real Madrid fino al termine della stagione. Il suo exploit a Metz, coronato da una tripletta nel successo per 2-5, ha acceso il dibattito mediatico in Spagna.

Il quotidiano Marca, il più letto nel Paese, ha dedicato un’analisi approfondita a Metz-OL, segnale evidente della portata del fenomeno. A soli 19 anni, Endrick ha già lasciato il segno: in tre partite con la maglia del Lione ha messo a referto quattro gol, un assist e un rigore procurato. Numeri che raccontano un avvio folgorante e che contrastano nettamente con la prima parte di stagione, vissuta quasi interamente in panchina al Real Madrid. "L’Endrickmania ha ufficialmente invaso l’Olympique Lione", scrive Marca, sottolineando come il brasiliano sembri crescere partita dopo partita, dando l’impressione di non avere limiti.

Sulla stessa linea anche As, che non nasconde l’ammirazione: "Endrick è impressionante", titola il quotidiano madrileno. Il giornale esalta la sua velocità "da ghepardo" e la fame agonistica di un giocatore che affronta ogni gara come se fosse l’ultima. "Da tempo la Francia non vedeva un talento di questo livello", aggiunge As, parlando di un prodigio capace di lasciare la stampa senza parole e di non accontentarsi mai di un solo gol. Insomma: Lione soddisfatto, giocatore rinato e Madrid diviso tra rimpianti e attesa per il suo ritorno.