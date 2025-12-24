Lione, non solo Endrick: obiettivo Nartey, gioiello del Brøndby. Servono 8 milioni

Il Lione si candida a essere il protagonista assoluto della prossima sessione invernale di mercato. Dopo aver sbalordito l'Europa assicurandosi il prestito di Endrick, il club francese non sembra intenzionato a fermarsi e avrebbe già messo nel mirino un nuovo rinforzo per il centrocampo: il ventenne danese Noah Nartey.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, Nartey è diventato uno degli obiettivi prioritari per gennaio. La dirigenza dell'Olympique Lione vede nel giovane centrocampista del Brøndby un profilo di "lusso", capace di aggiungere qualità, dinamismo e prospettiva alla mediana di Pierre Sage. Nonostante l'interesse concreto dei francesi, l'operazione non si preannuncia immediata. Il Brøndby non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello e avrebbe già fissato il prezzo del cartellino intorno agli 8 milioni di euro.

Con l'apertura del mercato ormai alle porte, la situazione resta da monitorare con attenzione: il Lione dovrà decidere se affondare il colpo subito o trattare per limare le richieste del club danese, in quello che si preannuncia come uno dei duelli di mercato più interessanti del mercato invernale in Ligue 1.