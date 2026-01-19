Ufficiale Lione, secondo rinforzo per Fonseca dopo Endrick: arriva Nartey dal Brondby

Il mercato invernale dell’Olympique Lione continua a regalare rinforzi a Paulo Fonseca. Dopo l’operazione Endrick, il club francese piazza il secondo innesto della sessione assicurandosi Noah Nartey, centrocampista danese classe 2004, seguito da tempo dallo staff di reclutamento dell’OL.

Il giocatore arriva dal Brøndby, società con cui il Lione aveva già provato a imbastire la trattativa la scorsa estate senza successo. Questa volta, invece, l’accordo è stato trovato sulla base di circa 7,5-8 milioni di euro, con bonus che possono portare l’operazione oltre i 10 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Nartey ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Nazional Under 21 danese, il centrocampista è reduce da una prima parte di stagione di altissimo livello: 7 gol e 3 assist in tutte le competizioni, numeri importanti per un giocatore che agisce prevalentemente in mezzo al campo. Elemento già centrale nel progetto del Brøndby, si è distinto per continuità, personalità e capacità di incidere negli ultimi trenta metri.