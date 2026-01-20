Ufficiale Olympique Lione, dal Brondby arriva Noah Nartey: operazione da 7,5 milioni

L'Olympique Lyonnais ha annunciato l'arrivo del centrocampista Noah Nartey dal Brondby.

Il nazionale danese Under 21 ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2030, per un valore di 7,5 milioni di euro, con bonus fino a 2,5 milioni di euro e una clausola di rivendita del 20%.

A 20 anni, Noah Nartey si è affermato come uno dei giovani talenti più promettenti del campionato danese. Formatosi al Brondby, si è rapidamente unito alla prima squadra e ha giocato più di 70 partite professionistiche (12 gol), in tutte le competizioni, dalla stagione 2023/24, dimostrando la sua maturità, l'elevata qualità tecnica e la versatilità a centrocampo.