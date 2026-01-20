Ufficiale
Olympique Lione, dal Brondby arriva Noah Nartey: operazione da 7,5 milioni
TUTTO mercato WEB
L'Olympique Lyonnais ha annunciato l'arrivo del centrocampista Noah Nartey dal Brondby.
Il nazionale danese Under 21 ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2030, per un valore di 7,5 milioni di euro, con bonus fino a 2,5 milioni di euro e una clausola di rivendita del 20%.
A 20 anni, Noah Nartey si è affermato come uno dei giovani talenti più promettenti del campionato danese. Formatosi al Brondby, si è rapidamente unito alla prima squadra e ha giocato più di 70 partite professionistiche (12 gol), in tutte le competizioni, dalla stagione 2023/24, dimostrando la sua maturità, l'elevata qualità tecnica e la versatilità a centrocampo.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile