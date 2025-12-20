Premier League, Liverpool corsaro a Londra: successo contro un Tottenham in nove
Tre punti pesantissimi per il Liverpool, che espugna Londra battendo 2-1 il Tottenham e centra il secondo successo consecutivo in Premier League. Una vittoria che permette ai Reds di agganciare il Chelsea al quarto posto in classifica, rilanciando con forza le ambizioni europee.
La partita viene indirizzata già nel primo tempo dall’episodio chiave: poco dopo la mezz’ora Xavi Simons rimedia un cartellino rosso diretto per un intervento durissimo su Van Dijk, lasciando gli Spurs in inferiorità numerica. Da lì in poi il Liverpool prende progressivamente il controllo del match, pur senza riuscire a sbloccarlo prima dell’intervallo.
L’avvio di ripresa è però devastante. Al 56’ Isak firma l’1-0 con un preciso sinistro a incrociare, finalizzando al meglio un assist perfetto di Wirtz. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio: Frimpong pennella un cross dalla destra e Ekitike svetta più in alto di tutti, schiacciando di testa sotto l’incrocio dei pali.
Il Tottenham, nonostante l’uomo in meno, prova a reagire e all’83’ riapre parzialmente la gara con Richarlison, bravo a trovare l’angolino basso in mischia. Nel finale il Liverpool soffre, ma resiste. In pieno recupero gli Spurs restano addirittura in nove uomini: Romero colpisce Konaté a gioco fermo, rimedia il secondo giallo e viene espulso.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
Tottenham-Liverpool 1-2
56’ Isak (L), 66’ Ekitike (L), 83’ Richarlison (T)
Everton-Arsenal
Leeds-Crystal Palace
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Manchester City 37*
2. Arsenal 36
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Liverpool 29*
6. Sunderland 27*
7. Crystal Palace 26
8. Manchester United 26
9. Everton 24
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Nottingham 18
17. Leeds 16
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più