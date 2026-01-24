Liverpool battuto, Van Dijk: "Sono molto deluso, dobbiamo ancora trovare continuità"

Il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport dopo il ko last minute per 3-2 contro il Bournemouth: "Sono molto deluso. L'ultimo minuto di partita è stato molto duro da accettare, abbiamo lavorato duramente nel secondo tempo per rientrare in partita e concederlo alla fine è deludente".

Proteste sul gol che ha permesso alle Cherries di vincere: "Quello che ho sentito sul campo è che ero bloccato, ma l'arbitro e il VAR non hanno ravvisato alcun fallo. Posso stare qui e dire che non avrebbero dovuto dargli il gol, ma lo hanno fatto e quindi è quello che è".

Sui due gol segnati dal Bournemouth in sette minuti: "Il primo gol è stato difficile da giudicare: il vento era molto insidioso, quindi è stato difficile. Subirlo non è un problema, ma non è un bene. Subire due gol in poco tempo non è affatto un bene. Il gol segnato a metà tempo è stato davvero importante per dare slancio alla ripresa. Alla fine, quel lancio ci è costato caro".

Nonostante il ko, la squadra non mostra segnali di scollatura: "Non credo ci siano dubbi sulla nostra unità, ma la continuità che cerchiamo deve ancora essere trovata. È qualcosa con cui dobbiamo confrontarci e vogliamo dare il massimo e vincere le partite".