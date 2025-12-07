Liverpool, folle 3-3. Szoboszlai: "Inspiegabile, con l'Inter dobbiamo voltare pagina"

Altra delusione per il Liverpool. Dopo essere stati in vantaggio per 0-2 contro il Leeds, i Reds si sono fatti rimontare nel giro di due minuti sul 2-2. Szoboszlai ha riportato avanti la squadra di Slot all'80', ma al 96' ecco l'ennesima beffa firmata da Tanaka, per il definitivo 3-3.

Dopo la partita, proprio Dominik Szoboszlai ci ha messo la faccia esprimendo la sua delusione: "Non so cosa sia successo dopo il 2-0. Pensavamo che fosse chiusa, ma il calcio è quel tipo di gioco in cui non possiamo mai sottovalutare l'avversario. Sono arrivati al 2-2, abbiamo reagito bene e segnato, ma soffrire di nuovo su una palla ferma non è positivo. Dopo il 2-2 abbiamo mostrato una reazione, la nostra mentalità. Sapevamo di aver commesso un errore lasciando che l'avversario facesse due gol, ma poi è successo quello che è successo. Non c'è molto da dire su questo risultato", si è rammaricato.

Alla domanda sul tipo di impatto che questo risultato potrebbe avere sulla squadra, Szoboszlai ha ammesso che è necessario fare una riflessione: "Quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio, non deve essere reso pubblico. Ma dobbiamo gestire questo momento, trovare soluzioni. Posso sempre dire che abbiamo l'opportunità di voltare pagina martedì, per la Champions League, ma arriva un momento in cui dobbiamo guardarci in faccia, tornare a casa e capire se abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere. Se la risposta è sì, è continuare".