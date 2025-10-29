Psicodramma Liverpool, fuori dalla Carabao Cup. Chelsea con il brivido, City ok

Il Liverpool non si alza più. La squadra di Arne Slot (con l'ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa, titolare) è stata sconfitta addirittura 0-3 dal Crystal Palace ad Anfield Road, venendo eliminata al quarto turno dalla Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette gare per i Reds, fra campionato e coppe.

Manchester City avanti: 2-1 in rimonta sullo Swansea (reti di Doku, Marmoush e Cherki a rispondere a Franco). Ok anche il Chelsea, ma con il brivido: la squadra di Maresca va sul 3-0 in casa del Wolverhampton già nei primi 45 minuti grazie ai gol di Santos, George ed Estevao. Arokodare e Wolfe riaprono la partita, poi Delap rimedia un rosso, ma Gittens segna tre minuti dopo il momentaneo 2-4 Ancora Wolfe però al primo minuto di recupero riapre nuovamente le contese, ma finisce 3-4. L'Arsenal stende il Brighton: 2-0 con i gol di Nwaneri e Saka. Ancora in corso Newcastle-Tottenham, al momento 2-0 per i Magpies.

I risultati di stasera in Carabao Cup:

Swansea-Manchester City 1-3

12' Franco (S), 39' Doku (M), 77' Marmoush (M), 90+4' Cherki (M)

Arsenal-Brighton 2-0

57' Nwaneri (A), 76' Saka (A)

Liverpool-Crystal Palace 0-3

41' e 45' Sarr (C), 88' Pino (C)

Wolverhampton-Chelsea 3-4

5' Santos (C), 15' George (C), 41' Estevao (C), 48' Arokodare (W), 73' e 90+1' Wolfe (W), 89' Gittens (C)

Newcastle-Tottenham 2-0 (in corso)

24' Schar (N), 50' Woltemade (N)

Questo il programma di Carabao Cup

Martedì 28 ottobre

Grimsby - Brentford 0-5

Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.

Wrexham - Cardiff 1-2