L'Hoffenheim cade a sorpresa, solo pari per il Bayer Leverkusen: i risultati in Bundesliga
Si sono appena concluse quattro partite valevoli per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. Il risultato più sorprendente è senza dubbio la sconfitta dell'Hoffenheim, terzo in classifica, contro il St. Pauli. Delude anche il Bayer Leverkusen: solo 1-1 in casa col Mainz. Vittoria al fotofinish per il Borussia Monchengladbach contro l'Union Berlino. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Il programma della 24^ giornata di Bundesliga
Venerdì 27 febbraio
Augusta - Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Werder Brema - Heidenheim 2-0
Hoffenheim - St.Pauli 0-1
Bayer Leverkusen - Magonza 1-1
Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0
Borussia Dortmund - Bayern Monaco
Domenica 1 marzo
Stoccarda - Wolfsburg
Eintracht Francoforte - Friburgo
Amburgo - Lipsia
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 60
2. Borussia Dortmund 52
3. Hoffenheim 46*
4. Stoccarda 43
5. RB Lipsia 41
6. Bayer Leverkusen 40
7. Friburgo 33
8. Eintracht Francoforte 31
9. Augusta 31*
10. Union Berlino 28*
11. Amburgo 26**
12. Borussia Monchengladbach 25*
13. Colonia 24*
14. Magonza 23*
15. St. Pauli 23*
16. Werder Brema 22*
17. Wolfsburg 20
18. Heidenheim 14*
*una gara in più
**una partita in meno