Anche Montero bloccato a Dubai: "Siamo lontani dal pericolo, ma per ora non ci alleniamo"

Tra le personalità del calcio bloccate a Dubai c’è anche l’ex allenatore della Juventus Paolo Montero. Fresco di risoluzione con il club bianconero, l’allenatore si trova lì perché da poco allenatore dell’Al-Ittifaq. Ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’, l’ex Juve racconta così queste ore: “Sto ricevendo tantissimi messaggi. La preoccupazione è normale, ma per fortuna siamo tranquilli, lontani dal pericolo.

Oggi avremmo dovuto fare allenamento, ma dopo gli scoppi ho ricevuto una chiamata dalla dirigenza: ‘rimanete tutti al sicuro’. Abbiamo tre giocatori che fanno il servizio militare, questa cosa ci impensierisce: sono ragazzi fantastici, l’idea che possa succedere qualcosa è triste. Ho parlato anche con Pirlo, che sta vivendo la stessa situazione: non si hanno notizie, cercheremo di capire giorno per giorno”.

Come lui anche Patrice Evra, Danilo D’Ambrosio, ma anche il ministro della Difesa italiana Guido Crosetto e la cantante Big Mama.