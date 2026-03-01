Evra: "Rispetto chi ha paura, ma Dubai è sicura. Stanno pulendo il cielo, mi fido del governo"

Sono tanti i vip, del calcio, della musica e anche della politica, che in queste ore sono rimasti bloccati a Dubai dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran. Tra questi c'è Patrice Evra, ex Juventus ed ex Manchester United, noto non solo per le sue imprese in campo ma anche per essere un personaggio decisamente istrionico.

“Sto più che bene. C'è stato molto rumore nel cielo, ho visto un missile o un drone, come volete chiamarlo, ma è stato intercettato. Rispetto chi ha paura, come mia moglie, i bambini e non solo, ma non è Dubai a essere attaccata. Mi fido del governo, stanno pulendo il cielo. Non è un problema così grosso come fa capire la gente nei video, mi sento al sicuro. È vero, ci sono state delle esplosioni, ma smettetela di dire che qui non è sicuro. Io mi sento al sicuro, mi fido dal governo. Adesso andrò in palestra, mangerò il mio pasto e andrò avanti con la mia vita. Quando tutto va bene tutti dicono che Dubai è il meglio che c’è, ora per un po’ di rumore tutti vogliono scappare. Restate a casa, andate fuori, qualunque cosa vogliate fare, ma Dubai è sicura”, ha concluso.