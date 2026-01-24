Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Slot su Salah: "Lo hanno visto tutti. Non dice 'lasciami fuori per 5 gare di fila'"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:34Calcio estero
Yvonne Alessandro

Arne Slot è uscito allo scoperto. L'allenatore del Liverpool ha ammesso che troverebbe "scomodo" dover lasciare di nuovo in panchina Mohamed Salah in questa stagione. Questo in seguito ai numerosi rumor emersi sul suo conto e sul suo futuro per via della rottura recente con il tecnico e il club prima di volare in Marocco per disputare la Coppa d'Africa con l'Egitto. Il 33enne intanto è tornato a disposizione dei Reds questa settimana, giocando tutti i 90 minuti nella vittoria di Champions League contro il Marsiglia di mercoledì, dopo aver saltato le 7 partite precedenti.

"Trovo sempre scomodo lasciare fuori un giocatore, e ancora di più un giocatore che ha significato tanto per questo club", ha dichiarato il tecnico dei Reds in conferenza stampa prima del match odierno contro il Bournemouth. "Puoi lavorare con un giocatore per molto tempo e ottenere successi insieme, ma parte del mio lavoro è prendere la decisione che ritengo migliore per la squadra. Ma è sempre una decisione difficile. Non solo con Mo, ma con ogni singolo giocatore che lascio fuori, considerando il lavoro che svolgono. La loro qualità è sufficiente per giocare, quindi è sempre scomodo non farli giocare".

E ancora: "Penso che ogni giocatore sappia che un allenatore deve prendere delle decisioni e credo che 99 volte su 100 ogni giocatore sia in disaccordo con l’allenatore se non gioca", ha detto l’olandese. "Ed è giusto che sia così, perché se non hai fiducia in te stesso è difficile giocare davanti a 60mila persone. Questi giocatori devono avere la convinzione di essere abbastanza bravi per giocare e di dover giocare. Non parlo solo di Mo, ma di tutti. Credo che sia sempre difficile per qualsiasi giocatore che viene lasciato fuori, perché vuole aiutare e dimostrare di poter aiutare la squadra. Mo è sicuramente uno di questi. Non è un giocatore che dice 'lasciami fuori per cinque volte di fila', lo hanno visto tutti. Ma sotto questo aspetto sono tutti uguali".

