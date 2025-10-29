Il PSG frena con il Lorient (e si ferma Doue). Tocca al Marsiglia, i risultati in Ligue 1
Prosegue il turno infrasettimanale della decima giornata in Ligue 1. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi in campo contro l'Angers al Velodrome deve rispondere al Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique ha avuto vita difficile nella sfida contro il Lorient giocata alle 19: solo 1-1 il risultato finale (a segno Nuno Mendes, gli risponde Carioca), con l'infortunio di Desiré Doué - uscito in barella nella ripresa - ad aggravare il quadro.
Le formazioni ufficiali di Marsiglia-Angers
Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojberg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Angers (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Belkebla, Abdelli; Belkhdim, Mouton, Raolisoa; Cherif. Allenatore: Alexandre Dujeux
La 10^ giornata in Ligue 1
Mercoledì 29 ottobre
Nizza-Lille 2-0
29' Diop (N), 87' Jansson (N)
Metz-Lens 2-0
87' rig Hien (L), 90' Hien (L)
Le Havre-Brest 1-0
73' Sangante (LH)
Lorient-PSG 1-1
49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)
Strasburgo-Auxerre ore 21.05
Paris FC-Lione ore 21.05
Nantes-Monaco ore 21.05
Marsiglia-Angers ore 21.05
Tolosa-Rennes ore 21.05
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 22*
2. Lens 20*
3. Olympique Marsiglia 18
4. Lione 18
5. Lille 17*
6. Monaco 17
7. Nizza 17*
8. Strasburgo 17
9. Tolosa 13
10. Le Havre 12*
11. Rennes 11
12. Paris FC 10
13. Nantes 9
14. Brest 9*
15. Angers 9
16. Lorient 9*
17. Auxerre 7
18. Metz 5*
*una partita in più
Classifica marcatori
1. Panichelli 8 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 5 gol, Ansu Fati 5 gol
4. Kebbal 4 gol, Del Castillo 4 gol, Lepaul 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
5. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol