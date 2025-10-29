Hazard nella Hall of Fame della Premier. Mourinho: "Uno dei più straordinari che abbia avuto"

Eden Hazard è l'ultimo ex giocatore ad essere stato inserito nella "Premier League Hall of Fame", unendosi a una schiera di grandi campioni ed allenatori già insigniti di tale riconoscimento. Il belga, due volte campione della Premier League con il Chelsea in sette stagioni con il club, ha ricevuto anche

un messaggio speciale dall'ex allenatore José Mourinho, che lo ha definito "uno dei giocatori più straordinari" con cui abbia mai lavorato.

Il messaggio di Mourinho

L'ex allenatore di Inter e Roma, Mourinho, che ha allenato Hazard e il Chelsea durante la stagione 2014-15, ha lasciato un commovente messaggio al suo ex giocatore, diffuso dai canali ufficiali della Premier League. Queste le sue parole: "Ciao Eden, congratulazioni per essere entrato a far parte della Premier League Hall of Fame. Io so, tu sai e tutti sanno che ne fai parte. Tutti sanno che sei un campione. Sei uno dei giocatori più straordinari con cui abbia mai lavorato e ovviamente devi esserci. Sei nella Hall of Fame, quindi ora rimarrai nei nostri ricordi e a proposito, grazie mille per avermi aiutato a vincere il mio ultimo titolo in Premier League!".

Quest'anno, Hazard si unisce all'icona del Manchester United Gary Neville come due nuovi membri, scelti dai 24 membri esistenti della Hall of Fame. Tra i precedenti protagonisti figurano leggende come Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Paul Scholes, Dennis Bergkamp, ​​Vincent Kompany e Didier Drogba. La Hall of Fame onora giocatori e allenatori che hanno ottenuto successi "eccezionali" e dato un contributo significativo alla Premier League dal 1992.