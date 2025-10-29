Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Hazard nella Hall of Fame della Premier. Mourinho: "Uno dei più straordinari che abbia avuto"

© foto di Federico Titone
Daniele Najjar
Oggi alle 19:49Calcio estero
Daniele Najjar

Eden Hazard è l'ultimo ex giocatore ad essere stato inserito nella "Premier League Hall of Fame", unendosi a una schiera di grandi campioni ed allenatori già insigniti di tale riconoscimento. Il belga, due volte campione della Premier League con il Chelsea in sette stagioni con il club, ha ricevuto anche
un messaggio speciale dall'ex allenatore José Mourinho, che lo ha definito "uno dei giocatori più straordinari" con cui abbia mai lavorato.

Il messaggio di Mourinho
L'ex allenatore di Inter e Roma, Mourinho, che ha allenato Hazard e il Chelsea durante la stagione 2014-15, ha lasciato un commovente messaggio al suo ex giocatore, diffuso dai canali ufficiali della Premier League. Queste le sue parole: "Ciao Eden, congratulazioni per essere entrato a far parte della Premier League Hall of Fame. Io so, tu sai e tutti sanno che ne fai parte. Tutti sanno che sei un campione. Sei uno dei giocatori più straordinari con cui abbia mai lavorato e ovviamente devi esserci. Sei nella Hall of Fame, quindi ora rimarrai nei nostri ricordi e a proposito, grazie mille per avermi aiutato a vincere il mio ultimo titolo in Premier League!".

Quest'anno, Hazard si unisce all'icona del Manchester United Gary Neville come due nuovi membri, scelti dai 24 membri esistenti della Hall of Fame. Tra i precedenti protagonisti figurano leggende come Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Paul Scholes, Dennis Bergkamp, ​​Vincent Kompany e Didier Drogba. La Hall of Fame onora giocatori e allenatori che hanno ottenuto successi "eccezionali" e dato un contributo significativo alla Premier League dal 1992.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
