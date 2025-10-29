PSG, preoccupazione per Doué: esce in lacrime e in barella per infortunio
Nella sfida che il Paris Saint-Germain sta giocando contro il Lorient, la squadra di Luis Enrique ha perso al 56' della sfida l'attaccante Desiré Doué, che dopo essersi accasciato al suolo è stato portato fuori in barella e in lacrime. Il club parigino renderà note nelle prossime ore le sue condizioni.
La 10^ giornata in Ligue 1 (partite ancora in corso), i parziali
Mercoledì 29 ottobre
Nizza-Lille 1-0
29' Diop (N)
Metz-Lens 0-0
Le Havre-Brest 0-0
Lorient-PSG 1-1
49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)
Strasburgo-Auxerre ore 21.05
Paris FC-Lione ore 21.05
Nantes-Monaco ore 21.05
Marsiglia-Angers ore 21.05
Tolosa-Rennes ore 21.05
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20
2. Lens 19
3. Olympique Marsiglia 18
4. Lione 18
5. Monaco 17
6. Lille17
7. Strasburgo 17
8. Nizza 14
9. Tolosa 13
10. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10
12. Brest 9
13. Nantes 9
14. Le Havre 9
15. Angers 9
16. Lorient 8
17. Auxerre 7
18. Metz 2
Classifica marcatori
1. Panichelli 8 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 5 gol, Ansu Fati 5 gol
4. Kebbal 4 gol, Del Castillo 4 gol, Lepaul 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
5. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol