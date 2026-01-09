Marsiglia, la trasferta in Kuwait non è stata vana: nuovi contatti e marchio valorizzato

Nonostante la delusione sul campo dopo la sconfitta ai rigori contro il PSG, la dirigenza dell’Olympique Marsiglia guarda con soddisfazione al percorso intrapreso e ha approfittato della trasferta in Kuwait per stringere importanti accordi. Franck McCourt, il proprietario americano del club, ha approfittato dell’occasione per incontrare Ahmed Al-Yousef Al-Sabah, presidente della Federazione calcistica kuwaitiana. Non si è trattato dell’unico incontro istituzionale organizzato dai francesi. Pablo Longoria, presidente dell’OM, e Alessandro Antonello, direttore generale del club, hanno incontrato rappresentanti della Camera di commercio e industria locale. Temi e dettagli non sono stati resi pubblici, ma è lecito pensare che nelle discussioni siano stati toccati aspetti organizzativi, logistica della trasferta e, soprattutto, questioni legate alle risorse finanziarie e alla gestione del club.

Questi incontri dimostrano come l’OM abbia sfruttato il viaggio in Medio Oriente non solo per competere in campo, ma anche per tessere rapporti istituzionali e commerciali. Una strategia che riflette la volontà della società di guardare oltre il risultato sportivo, valorizzando il marchio e consolidando rapporti nel contesto internazionale.

Così, sebbene i tifosi abbiano visto i propri beniamini uscire a testa bassa dal campo, il club ha sfruttato la trasferta per rafforzare la propria rete di contatti e prepararsi a sviluppi futuri, dimostrando che in certi contesti le decisioni prese fuori dal rettangolo verde possono avere un impatto altrettanto decisivo.