Da Blanc a Longoria: più di 1000 persone per omaggiare Jean-Louis Gasset

Più di un migliaio di persone si sono riunite questo mercoledì per rendere omaggio a Jean-Louis Gasset, figura emblematica del calcio francese morto a 72 anni. La cerimonia funebre si è tenuta nei pressi di Montpellier, dove l'ex giocatore e allenatore ha trascorso gran parte della sua carriera.

La sua famiglia, decine di tifosi e grandi nomi del calcio presenti alla cerimonia. Come Laurent Blanc, di cui è stato il vice, il presidente della Federazione francese di calcio (FFF) Philippe Diallo o ancora il presidente del Marsiglia Pablo Longoria. "Montpellier perde uno dei suoi grandi uomini", ha dichiarato all'inizio della cerimonia Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier, città di cui era nativo Jean-Louis Gasset.

"Tutto il calcio rende omaggio a colui che ha fatto una grande carriera come vice ma che, nonostante questo posto di numero 2, ha segnato tutta la sua epoca", ha dichiarato Philippe Diallo. Molti giocatori del Montpellier hanno anche partecipato alla cerimonia che si è svolta in una sala di Montpellier.

È in questo club, fondato da suo padre Bernard e Louis Nicollin nel 1974, che Jean-Louis Gasset ha iniziato la sua carriera di giocatore (1975-85), prima di essere allenatore più volte. Tornato nell'autunno 2024 al capezzale di Montpellier per una missione di salvataggio, Gasset aveva lasciato il club sei mesi dopo, in aprile, all'indomani di una nona sconfitta di fila.